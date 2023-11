F1 | Red Bull in pista con due rookie nelle prime libere di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Red Bull – Isack Hadjar e Jack Dennis scenderanno in pista con la Red Bull nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Per rispettare la normativa imposta dalla Federazione per i giovani, la Red Bull ha scelto di unificare il lavoro del venerdì mattina a Yas Marina, tenendo di fatto in “panchina” Max Verstappen e Sergio Perez, i quali non hanno più nulla da chiedere a questo finale di stagione.

Hadjar e Dennis, portacolori della Junior Academy, avranno l’opportunità di lavorare con la scuderia anglo-austriaca, ottenendo dati e informazioni sulla vettura che più a dominante nel corso della stagione. Un’opportunità importante che i due, ovviamente, proveranno a non lasciarsi sfuggire. Appuntamento a venerdì mattina per la prima ora di lavoro sul tracciato di Yas Marina.