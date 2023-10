Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant entusiasti di affrontare il circuito di Losail

Formula 1 GP Qatar Williams – Alexander Albon e Loga Sargeant non vedono l’ora di affrontare il prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. I due portacolori della Williams non hanno mai gareggiato sul circuito di Losail, nel pieno del deserto qatariota, e sono curiosi di scoprire le caratteristiche dello stesso, il quale ha regalato un notevole spettacolo nell’unica edizione disputata nel 2021. In quel caso, ricordiamo, la scuderia con base a Grove gareggiava con George Russell e Nicholas Latifi.

“Non vedo l’ora di andare in Qatar questa settimana”, ha affermato il thailandese della Williams. “E’ un circuito che non ho mai affrontato e non vedo l’ora di vivere questa esperienza. Al simulatore è stato piuttosto divertente e rivedendo la gara del 2021 credo che ci saranno diverse opportunità di sorpasso, soprattutto se consideriamo che ci sarà il format Sprint. Inoltre gareggeremo in notturna e con delle temperature abbastanza alte. Vedremo!”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Non vedo l’ora di correre sotto le luci del Qatar. Dopo il fine settimana in Giappone sono tornato al simulatore per lavorare con i miei ingegneri. L’obiettivo era comprendere al meglio la pista. Affronteremo un week-end Sprint e tutto ciò renderà la gara molto emozionante. Ci saranno diverse opportunità e voglio cominciare il fine settimana con il piede giusto. Punto a costruire il mio risultato già dalle libere”.