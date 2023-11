Formula 1 | La Williams ad Abu Dhabi per difendere il settimo posto nel mondiale

I progressi della Williams in questa stagione sono stati notevoli. Lo storico team di Grove è riuscito a farsi strada, e al momento occupa la settima posizione nel campionato costruttori. A una gara dalla fine, quella di Abu Dhabi, i punti in classifica sono 28, e l’AlphaTauri è distante solo sette lunghezze, mentre Alfa Romeo e Haas sembrano ormai fuori dai giochi. Albon e Sargeant sono concentratissimi per portare a casa questo risultato, un vero toccasana per una squadra che ha fatto la storia della Formula 1, ma che negli ultimi anni ha avuto tanti, troppi problemi. Nella prima sessione di prove libere debutterà anche il giovane Zak O’Sullivan, diciottenne di origini irlandesi e che guiderà la FW45 del thailandese.

“Abbiamo un obiettivo chiaro – ha ammesso Albon. Dobbiamo tenere la posizione nel campionato costruttori: sarà una gara interessante, ma non è sempre stata la nostra pista preferita. Con questo layout però ci si può adattare un po’ di più rispetto a prima. Dobbiamo assicurarci di restare concentrati sul nostro lavoro e di non commettere errori”.

“Sono impaziente – dichiara Sargeant. L’obiettivo è finire la stagione alla grande e mantenere la settima posizione nel mondiale costruttori. Conosco bene il circuito di Yas Marina, avendo girato qua in altre categorie. Spero avere un buon weekend e di ottenere un risultato positivo”.

“Sono contentissimo di mettermi al volante ad Abu Dhabi – ha affermato Zak O’Sullivan. Avere questa opportunità così presto nella mia carriera è fantastico, non vedo l’ora di avere un primo assaggio su una Formula 1 di ultima generazione. Ringrazio di cuore la Williams per aver permesso tutto questo. Sarà fantastico lavorare con la squadra, con Alex e Logan per tutto il fine settimana”.