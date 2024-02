F1 | Alonso, stoccata a Dennis: “Nel 2007 non sapeva come controllare la situazione tra me ed Hamilton”

F1 Alonso Dennis – In una lunga chiacchierata concessa a DAZN Espana, Fernando Alonso è tornato a parlare dei fatti risalenti alla stagione 2007, precisando come la rivalità tra lui e Lewis Hamilton sia stata provocata dalle incertezze di Ron Dennis. Secondo l’astergano, attuale pilota dell’Aston Martin, il Manager inglese non riuscì a gestire la crescente tensione tra i due piloti, aspetto che generò una vera e propria frattura all’interno del garage, con gli effetti che tutti gli appassionai conosco. Hamilton e Alonso, ricordiamo, finirono per “pestarsi” i piedi da metà stagione in poi, favorendo così la rimonta della Ferrari di Kimi Raikkonen, poi diventato campione nel pomeriggio di Interlagos.

Alonso e il racconto di quel 2007

“Oggi con Lewis c’è una rivalità diversa. Non credo che saremo mai amici e non credo che condivideremo parecchie cose, ma nel 2007 la rivalità è stata ai massimi livelli. Arrivavo alle riunioni del team e notavo un grande attrito tra tutte le parti in causa. C’era parecchia tensione per tutto. Vedevo la sua telemetria, oltre che le telecamere di bordo, e la macchina aveva poco grip all’anteriore, mentre lui si lamentava del posteriore. Un’incongruenza”.

“Eravamo giovani e immaturi, ma avevamo anche un capo che non sapeva come controllare la situazione. Tutto ciò che è successo resterà sotto chiave come tante altre cose, ma credo che una situazione di quel tipo non si sarebbe verificata con un capo come Flavio Briatore oppure lo stesso Lawrence Stroll. Ci sono personaggi che sono rispettati n Formula 1, mentre ce ne sono altri in cui i piloti hanno un pò troppo controllo della situazione. Nessuno, in quella occasione, ci ha avvertito a cosa andavamo incontro. Oggi con Lewis c’è una bella rivalità e sarebbe stupido non ammettere che sorpassarlo da una soddisfazione in più”.