Formula 1 | Alonso l’unica gioia Aston Martin a Monza

Il weekend di Monza è stato molto difficile per l’Aston Martin. La squadra britannica soffre evidentemente le piste a basso carico aerodinamico, e lo dimostra il nono posto finale di Alonso, il quale non ha potuto fare molto per raccogliere qualche punticino in più per la sua squadra. Per quanto riguarda Stroll, il canadese ha avuto un fine settimana disastroso sin dal venerdì, quando all’inizio della seconda sessione di prove libere, l’unica a disposizione per lui visto che in mattinata ha dovuto girare Drugovich al suo posto per regolamento, ha dovuto parcheggiare subito la sua AMR23. Dopodiché si è dovuto accontentare di un magrissimo sedicesimo posto finale.

“I punti portati a casa da Fernando sono una magra consolazione per un weekend difficile – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin dopo la gara di Monza. Probabilmente, con qualche giro in più avrebbe potuto sfidare Norris e Albon per la settima posizione, ma non c’erano molte altre opportunità a disposizione. Lance ha fatto un buon lavoro: ha fatto meglio dei piloti Haas e Alpine, ma ha sofferto il calo delle gomme alla fine. Abbiamo sempre saputo che Monza sarebbe stata ostica per noi, e dobbiamo sfruttare quanto accaduto qui per imparare delle lezioni in vista della nuova AMR24. Lavoreremo duro per tornare competitivi a Singapore”.