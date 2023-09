F1 | Sainz-Leclerc, il duello tra i due piloti della Ferrari a Monza per il podio [VIDEO]

F1 GP Italia Ferrari Sainz Leclerc – Vi riportiamo il duello tra Carlos Sainz e Charles Leclerc per il terzo gradino del podio nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una bella sfida durata diverse tornata e conclusa per appena un decimo di differenza, l’iberico è riuscito a guadagnarsi il terzo posto alle spalle di Max Verstappen e Sergio Perez, coronando al meglio un week-end dove si è rivelato a larghi tratti più efficace rispetto al compagno di scuderia.

Una battaglia dura ma corretta che ha infiammato i tanti tifosi presenti sulle tribune dell’Autodromo brianzolo. Prossimo appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, prima tappa del tour de force che porterà le squadre prima in Asia (Giappone) e poi in America (Stati Uniti, Brasile, Messico, Las Vegas) e in medio-oriente (Qatar e Abu Dhabi).