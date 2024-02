Formula 1 | Ferrari SF-24, come nasce la livrea rosso e gialla per la stagione 2024 [VIDEO]

Formula 1 Ferrari SF-24 – A margine della presentazione di qualche giorno fa, Ferrari ha mostrato la fase di stickering della nuova SD-24, vettura con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

La monoposto, già scesa in pista a Fiorano per le classiche sessioni di shakedown e filming day, presenta tante novità dal punto di vista grafico, visto che il nero della passata stagione ha lasciato spazio al bianco – tornato dopo un’assenza che perdurava dal 2017 – e al giallo. Una combinazione cromatica estremamente retrò, ma già apprezzata con la 499P a Le Mans e con la SF-23 che ha affrontato l’ultimo GP d’Italia a Monza.

Lo stickering, ricordiamo, è una delle ultime fasi di preparazione della vettura e onsiste nell’applicazione dei numeri dei piloti, quest’anno bianchi con bordo gialli, e di tutti gli sponsor per la stagione.

‘Tis the season of stickering 😎

Watch as the SF-24 gets its full 2024 look ✌️ pic.twitter.com/CDWDcM8Efw

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 15, 2024