Ferrari | Vasseur sulle ali della McLaren: “Non capisco il comunicato della FIA”

La questione sulle ali della discordia McLaren non sembra essere finita con quel comunicato poco chiaro della FIA. La squadra di Woking, tramite il suo amministratore delegato Zak Brown ha fatto sapere di aver proposto alla Federazione il cambio dell’alettone posteriore dopo le polemiche di Baku (probabilmente perché non ne aveva più bisogno quest’anno? Ndr). Sull’argomento è stato interpellato anche Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, il quale si sente ovviamente chiamato in causa in prima persona visto quanto accaduto in Azerbaijan tra Leclerc e Piastri e le difficoltà della SF-24 di attaccare la vettura color papaya.

“Mettiamo la questione alle spalle e pensiamo a Singapore. Direi che siamo in un’ottima condizione fin dall’inizio, ed è la cosa più importante – ha detto Vasseur. La prossima settimana ci sarà tempo per discutere della vicenda, ma non ho capito la comunicazione della FIA: se un componente è legale, allora posso usarlo, se è illegale, no. Ormai è il passato, ma chiaramente è frustrante, perché se pensiamo a Monza, quando c’erano sei vetture in due centesimi, o a Baku, con la lotta tra Charles e Oscar, è evidente che ogni piccola differenza ha un impatto enorme. Ci sono ancora sette gare da disputare, quindi concentriamoci su questo”.

“Al solito, in queste piste come Singapore, anche se quest’anno hanno aggiunto una nuova zona DRS, sarà molto difficile superare, quindi sarà molto simile al 2023 e la posizione sarà cruciale: concentriamoci sulle qualifiche per fare il lavoro migliore possibile, poi vedremo cosa accadrà domenica”.