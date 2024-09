McLaren | Zak Brown: “Abbiamo chiesto noi alla FIA di modificare l’ala posteriore”

Nel paddock di Singapore impazza la questione sull’ala posteriore della McLaren, secondo alcuni team irregolare. Per questo motivo, la FIA, con una decisione un po’ confusionaria, ha detto che il team di Woking dovrà cambiare la configurazione di quel particolare pezzo, senza però renderlo irregolare. Insomma, l’ennesimo comunicato poco chiaro della Federazione. Intervistato da Sky Sport dopo le libere di Marina Bay, il CEO Zak Brown, ha parlato di questo e della lotta mondiale che interessa la squadra inglese e Lando Norris, oltre che a dire la sua su quanto potrà accadere nel weekend appena iniziato.

“Sembra una lotta tra Lando e Charles, ma è insidioso dirlo dopo il venerdì – ha detto Zak Brown. Penso che sarà un testa a testa tra McLaren e Ferrari, ed è ingiusto escludere Oscar e Carlos dalla battaglia. Entrambe le vetture sono molto veloci, ma sarebbe un errore dare per finiti Mercedes e Red Bull, anche se il loro venerdì non è stato buono, e poi anche Racing Bulls è stata veloce, come lo scorso anno qui, quindi vedremo come andrà domani”.

Inevitabile un pensiero sulla questione ali: “Siamo stati noi a chiedere alla FIA di cambiare l’ala posteriore: se ne è parlato tanto nel paddock a Baku e qui, quindi ci siamo offerti di fare questa modifica e loro hanno accettato. Red Bull dice che questo ci rallenta di uno o due decimi? Non credo che ci saremmo offerti di fare questo cambiamento se avessimo pensato che avrebbe fatto una grossa differenza”.

“Noi faremo tutto il possibile per assistere Lando nella lotta per il titolo piloti, ma senza danneggiare la gara di Oscar, vedremo come si svilupperà domenica. Credo ci siano tre team in lotta per il mondiale costruttori, e considerando quanto siamo vicini in classifica una gara può cambiare del tutto. Ci sentiamo bene ma ci sono tante gare e sviluppi, poi fortuna e sfortuna possono incidere, ma ci sarà una battaglia entusiasmante fino a fine stagione”.