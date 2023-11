Ferrari | Vasseur: focus sulla gara senza pensare all’ingiusta penalità di Sainz

Gran giornata per la Ferrari a Las Vegas. Nelle qualifiche del Nevada, Charles Leclerc ha conquistato la pole position, la quinta della sua stagione. Non c’è stata storia, con il monegasco che ha dominato, e si è messo nella posizione migliore in vista della gara di domani, considerando anche il gran passo gara dimostrato nelle libere. Al suo fianco ci sarebbe dovuto essere Carlos Sainz, secondo in classifica ma dodicesimo in griglia per l’assurda e ingiusta penalità inflittagli dopo quanto accaduto ieri con il tombino. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari tiene altissima la concentrazione, perché si respira la reale possibilità di vincere a Las Vegas, così da scacciare i fantasmi di una stagione altamente sfortunata per il giovane talento della Scuderia di Maranello, il quale dovrà fare i conti con il solito Verstappen in partenza.

“Nel complesso il risultato è molto positivo – ha dichiarato Vasseur a Sky. Fare tutta la prima fila all’esordio qua a Las Vegas è soddisfacente, ma più che la pole in sé, siamo stati davanti in ogni sessione, è una buona preparazione per la gara di domani. Sappiamo della penalità di Carlos ed è un peccato, ma ha dimostrato di avere un ritmo forte e costante, possiamo essere ottimisti. Avrei preferito partire con entrambi là davanti, è ovvio, ma la situazione è questa e la cosa importante è stare concentrati, non dobbiamo pensare alla penalità, sappiamo che è ingiusta ma dobbiamo pensare alla gara”.

“La qualifica è stata importante, ma non è il risultato finale, sarà una gara caotica con Safety Car e via dicendo, ma non bisogna pensare agli altri, solo a noi stessi così da fare un bel lavoro domani. Oggi i team hanno pensato che le temperature domani potessero essere più fredde, e quindi graining, e così hanno risparmiato più le hard che le soft. Risarcimento danni per quanto accaduto a Sainz? Ne discuteremo lunedì di questa situazione, fino alla gara voglio concentrarmi sull’aspetto sportivo, poi ci sarà tempo, ma vi ringrazio per il consiglio”.