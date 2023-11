F1 | Ferrari, un grande Leclerc illumina la notta di Las Vegas

Nella roulette delle qualifiche di Las Vegas è uscito il sedici rosso: il numero di Charles Leclerc. Il monegasco è stato protagonista di una grande prestazione che lo ha portato davanti a tutti, l’unico a reggerne il passo è stato il compagno di squadra Carlos Sainz (lo spagnolo si è fermato a soli 44 millesimi dalla pole position fatta senare dalla SF-23 gemella) che però domani sarà costretto a scattare da centro gruppo a causa della penalità ricevuta.

Domani Leclerc, che scatterà al palo per la quinta volta in stagione, ha la grande chance di cogliere il suo primo successo stagionale su una pista nella quale ha dimostrato di trovarsi a proprio agio. Ancora una volta il monegasco ha rimarcato la sua particolarità sensibilità di guida sul giro secco e in particolar modo sulle piste cittadine.

“Ovviamente sono felice, un evento incredibile qui a Las Vegas e poter partire dalla pole position domani è grandioso – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Tuttavia sono un pochino dispiaciuto dei giri che ho fatto nel Q3, alla fine sono stati sufficienti per la prima posizione ed era quello che contava. Ora dobbiamo cercare di mettere tutto insieme per la gara: è lì che ci mancano di solito le prestazioni. Spero di riuscire a vincere”.

Leclerc poi, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Credo che il mio miglior giro sia stato nel Q2, l’evoluzione della pista è molto importante qui e dunque avrei dovuto fare meglio nel Q3. Non ci sono riuscito ma partiamo comunque dalla pole e non posso lamentarmi”.

Sull’atmosfera a Las Vegas: “In passato ero venuto una volta qui per partecipare a feste, ma è molto diverso da quello che stiamo facendo in questo weekend – ha detto l’alfiere del Cavallino – Spero di aver fatto il lavoro necessario per vincere domani, così potremo celebrare la vittoria. Fantastico vedere così tanta gente in città per la Formula 1 e vedere quanto lavoro è fatto per organizzare un evento così grande. Spero per noi che sia anche vincente”.

