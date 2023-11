F1 | Ferrari emerge nella notte di qualifiche a Las Vegas

F1 GP Las Vegas Ferrari – Va in scena la qualifica del Gran Premio di Las Vegas. È appena scoccata la mezzanotte, ci sono 14 gradi nell’aria, 16 quelli sull’asfalto.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft nuove. Il monegasco ottiene 1’34”898, lo spagnolo 1’36”352. Si migliorano entrambi scendendo rispettivamente a 1’34”072 e 1’34”787. Terzo giro lanciato e terzo doppio miglioramento: Leclerc scende a 1’33”617, miglior tempo, mentre Sainz è secondo in 1’33”851. Entrambi passano il turno.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con le gomme Soft usate in Q1 e ottengono 1’33”966 e 1’34”146. Poi rientrano per montare delle Soft nuove: ottengono 1’32”834 – che il monegasco migliora subito dopo con un ottimo 1’32”775 – e 1’33”338, tempi sufficienti a passare il turno in prima e seconda posizione.

Q3. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Soft nuove. Ottengono 1’33”021 e 1’33”043. Montano un treno di Soft nuove e si migliorano ottenendo i due migliori tempi in 1’32”726 e 1’32”770, anche se Carlos partirà 12° a causa della penalizzazione per la sostituzione del pacco batterie.