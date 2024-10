Ferrari | Leclerc ci crede ancora di più: “Faremo di tutto per diventare campioni del mondo”

Una grande Ferrari ha conquistato una magica doppietta a Austin. Charles Leclerc ha dominato il Gran Premio degli Stati Uniti dall’inizio, con una partenza eccezionale dal quarto posto, alla bandiera a scacchi, gestendo il vantaggio accumulato su Sainz e gli altri avversari, senza mai rischiare il primato. Il monegasco si aggiudica quindi l’ottavo successo della sua carriera in Formula 1, il terzo di questa stagione dopo quelli di Monaco e Monza. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi subito a Città del Messico, e perché no, credere concretamente nel mondiale costruttori, con la McLaren leader distante “soltanto” 48 punti a cinque gare e due Sprint Race dalla fine del campionato.

“Sapevo che Max sarebbe stato molto tosto con Lando in partenza – ha detto Leclerc. Non aveva niente da perdere e io ho fatto una buonissima partenza, mettendomi un po’ all’esterno per preparare al meglio l’uscita di curva 1 ed è stata una scommessa vincente. Sono molto contento perché questo mi ha aiutato nella gestione della gomma nel primo stint, ho creato anche un bel distacco e l’ho gestito anche dopo la sosta, ed è quello che dovevo fare. Il ritmo era molto, molto buono, e sono contentissimo perché ieri abbiamo lottato con Carlos ed era difficile vedere il nostro passo, ma ero fiducioso, e oggi è stato dimostrato”.

“Siamo lontani dalla McLaren, 48 punti sono tanti, però se continuiamo a fare quello che stiamo facendo con regolarità, perché non crederci?! Non ho mai smesso di puntare a questo obiettivo, anche nei periodi più difficili: è ottimistico, però io voglio esserlo e credo che si possa fare. Anche se sarà difficile dobbiamo provare di tutto per diventare campioni del mondo costruttori”.