Ferrari | Sainz non ha dubbi: Red Bull di nuovo fortissima in Giappone

Quarto posto per Carlos Sainz al termine delle prove libere del Gran Premio del Giappone. Il pilota della Ferrari ha fatto una disamina in merito alle forze in campo, e sembra palese come la Red Bull sia tornata a dettare legge dopo l’incredibile, per certi versi, disastro di Singapore. Lo spagnolo dovrà lavorare in merito all’assetto della sua SF-23 per contendersi il podio quantomeno con Leclerc e la McLaren, visto che Mercedes e Aston Martin sono sembrate più attardate nella giornata di oggi, ma chiaramente è solo venerdì e i valori in campo potrebbero cambiare nel corso del weekend.

“Sembra che siamo molto ravvicinati con i nostri consueti rivali ma che siamo tornati allo scenario di qualche gara fa nei confronti di una Red Bull di nuovo molto forte – ha detto Carlos. Con i miei ingegneri stiamo rifinendo l’assetto della vettura e oggi abbiamo provato diverse regolazioni di set-up per cercare il giusto compromesso su questo circuito. Ci sono molti dati da analizzare e questa notte decideremo come girare domani, cercando di mettere la vettura nella giusta finestra prestazionale. Ci attendono un paio di giorni molto intensi”.