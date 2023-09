F1 | Suzuka conferma, le direttive tecniche TD018 e TD039 non incidono sulle performance [VIDEO]

F1 Suzuka direttive tecniche – Presente in cabina di commento nel venerdì di libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi è tornato a parlare del “caso” direttive tecniche scoppiato dopo l’ultimo round di Singapore, ribadendo come le modifiche effettuate dalla Federazione a Marina Bay non abbiano influito in alcun modo con le performance delle vetture in pista.

I problemi della Red Bull a Singapore, infatti, non sono dipesi dalla TD018 e dall’appendice della TD039, bensì da un cattivo bilanciamento che ha penalizzato e non poco le prestazioni di Max Verstappen e Sergio Perez, in particolar modo in qualifica. Un incidente di percorso che la scuderia campione del mondo è riuscito a lasciarsi alle spalle già a Suzuka, visto il ritmo mostrato dall’olandese nelle libere andate in scena questa mattina.