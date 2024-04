Ferrari | Sabato difficile per Sainz in Cina: muro in Q2 e quarta fila in partenza

Sabato molto complicato per Carlos Sainz in Cina. Il pilota della Ferrari, dopo aver lottato con Leclerc nella Sprint Race, scusandosi con il compagno di squadra nel briefing, è andato a sbattere nelle qualifiche del pomeriggio durante la Q2. Fortunatamente, lo spagnolo è riuscito a non danneggiare irrimediabilmente la sua SF-24, ed è tornato ai box, montato un’ala nuova e fatto un tempo utile per passare il taglio. Dopodiché, la monoposto evidentemente è stata settata più per la gara che per la qualifica, e così come il monegasco, anche Carlos ha avuto difficoltà nel giro secco, problema ormai cronico di questa macchina al momento, e non ha potuto fare meglio del settimo posto finale, il che vuol dire partire dalla quarta fila nella gara di domani.

Ferrari, Sainz: “Con Leclerc tutto chiarito dopo la Sprint”

“Ho preso il cordolo all’interno e sono andato in testacoda – ha detto Sainz in mixed zone. Non è certamente l’ideale, specialmente in qualifica, ma ho recuperato bene penso. Sono stato anche bravo a non far sbattere la macchina col posteriore, ho girato apposta il volante per salvaguardare quelle parti, questo mi ha permesso di continuare, però certo non è stato un bel momento. Già nelle libere abbiamo visto di non essere veloci sul giro secco, questo circuito ha tante curve lunghe in media/alta velocità, e così come a Suzuka fatichiamo di più su questo tipo di tracciato, quindi non sono sorpreso ma spero di fare meglio in gara. Con Charles tutto chiarito, non c’era molto da dire onestamente”