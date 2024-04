F1 | Ferrari, Sainz: “Io troppo aggressivo con Leclerc? Se è così, mi scuso”

C’è forse un po’ di maretta in casa Ferrari per quanto accaduto negli ultimi giri della Sprint Race in Cina. Leclerc ha accusato Sainz di essere sempre troppo aggressivo nei duelli interni, e il culmine è stato raggiunto nel momento in cui il monegasco ha provato a passare il compagno di squadra alla staccata del lungo rettilineo prima dei box. Carlos ha cercato di spostare un po’ l’attenzione, dando di fatto la colpa alla manovra secondo lui ottimista di Alonso di qualche istante prima, senza la quale probabilmente non si sarebbe arrivati al duello tra i due piloti della Ferrari. Dopodiché, lo spagnolo della Rossa, in maniera non troppo convinta, si è preso la responsabilità di quanto accaduto.

“Ho fatto una buona partenza – ha ammesso Sainz a Sky. Ho spinto tanto per passare Max all’inizio, sapevo che avrei potuto vincere se fossi riuscito a stargli davanti. Dopodiché ho distrutto le gomme per provarci, e da lì in poi ho gestito fino alla fine. Ho avuto l’opportunità di passare Fernando lì all’esterno in curva 7, e dopo penso che lui sia stato molto ottimista successivamente, è stata una manovra che è costata cara a tutti e due, rovinando la gara di entrambi. Ho danneggiato la macchina e preso tanto sporco sulle gomme, da lì in poi scivolavo dappertutto. Con Charles ero incasinato dopo quel duello con Fernando: danni alla vettura, pneumatici distrutti, se lui dice che sono stato aggressivo allora sarà stato così, mi scuso. Eravamo tutti in lotta e al limite, ma se non fosse successo il fatto con Fernando, allora il resto non sarebbe accaduto”.