F1 | Verstappen svetta nel sabato del GP di Cina: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

F1 GP Cina – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’olandese, dopo aver svettato nella Sprint di questa mattina, si è lasciato tutti alle spalle anche nelle manches ufficiali in vista della gara di domani, lasciandosi alle spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez e l’Aston Martin di Fernando Alonso, bravo a massimizzare il potenziale della propria AMR24 sul giro secco.

In quarta e quinta posizione hanno trovato posto Lando Norris ed Oscar Piastri, mentre in sesta e settima piazza si sono classificati Charles Leclerc e Carlos Sainz, in difficoltà sul giro secco ma pronti a risalire la classifica nelle tornate di gara in programma domani. A chiudere la top dieci George Russell, Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas. Appuntamento alle 9.00 di domattina per la partenza di questo Gran Premio di Cina sul tracciato di Shanghai.