Ferrari | Rinnovo Leclerc: tutti i numeri del monegasco in Formula 1

Nella giornata di ieri, la Ferrari ha annunciato il prolungamento del contratto di Charles Leclerc. Un amore nato nel 2016, con il giovane monegasco inserito nell’Academy della Rossa, poi l’approdo in Alfa Romeo Sauber nel 2018 e infine, l’anno successivo, l’inizio vero e proprio di questa avventura. Un percorso parecchio tormentato a dire il vero, con il #16 che, a parte per qualche caso sporadico, non ha mai avuto una vettura in grado di garantirgli costanza di rendimento, nemmeno la F1-75 del 2022, bella all’inizio, in netta fase calante da metà stagione in poi. I numeri di Charles sono comunque già da pilota esperto, essendo questo, il 2024, il settimo anno in Formula 1, il sesto con la Ferrari. Sono 123 i Gran Premi cominciati da Leclerc su 133 apparizioni totali, comprendendo anche le otto prove libere tra 2016 e 2017 e le due volte nelle quali non è nemmeno partito, ossia Monte Carlo 2021 e Brasile 2023.

Il numero di vittorie onestamente è davvero risicato: 5 soltanto (tutte in piste diverse – Belgio, Monza, Bahrain, Australia e Austria), ossia il 4,07% dei Gran Premi disputati, mentre le pole position sono ben 23, pari al 18,70% dei weekend di gara complessivi. C’è da dire come alcuni successi gli siano stati scippati dalla Ferrari stessa per decisioni scellerate del muretto, come Monaco e Silverstone 2022, tanto per citare i due casi più eclatanti degli ultimi tempi. I podi sono 30 (24,39% delle gare disputate), mentre i ritiri sono 20 (16,26%), praticamente quasi una stagione intera: alcuni dovuti a problemi tecnici, altri ad errori del pilota, il quale non ha fatto mancare qualche imprecisione in momenti cruciali. 2 sono gli hat tricks, ossia pole position, giro più veloce e vittoria (Bahrain e Australia 2022) e un Grande Slam (Australia 2022), cioè hat trick più tutti i giri della gara al comando. Ha conquistato 1.074 punti fino a questo momento, con una media di 8,73 punti per Gran Premio e 179 per stagione. E’ stato in testa a una gara per 658 giri su un totale di 6.517 (9,90%), in chilometri 3.474 davanti a tutti su 33.196 percorsi. Infine, la posizione di partenza media è 6,64, mentre quella di arrivo è 5,95.

Dati forniti da statsf1