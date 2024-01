F1 | Williams e Gulf vincono il premio “Marchio dell’anno” ai Race Media Awards

Williams e Gulf, insieme dallo scorso anno hanno vinto il premio “Marchio dell’anno”, in origine “Brand of the Year” ai Race Media Awards. La campagna messa in atto dalle due aziende, ossia quella di far scegliere la livrea ai fan in diverse occasioni nel corso 2023 è stata un successo. Si tratta del secondo premio per questo progetto innovativo, visto che a dicembre è arrivato anche il Brand Partnership dell’anno in occasione della 36.ma edizione degli Autosport Awards La cerimonia dei Race Media Awards si è tenuta a Londra, celebrando i risultati raggiunti dai media e dal marketing in tutte le categorie degli sport motoristici a due e quattro ruote. Il premio “Brand of the Year” ha riconosciuto le campagne che hanno massimizzato l’impatto e l’influenza, spingendo avanti il marchio e portando idee innovative nel motorsport. La giuria ha evidenziato l’elemento di coinvolgimento dei fan che ha costituito le basi del progetto “Gulf x Williams”, consentendo agli appassionati di votare per la livrea della FW45 durante i Gran Premi di Singapore, Giappone e Qatar.

In linea con l’impegno di Gulf e Williams di offrire ai fan un accesso senza precedenti alla Formula 1, le votazioni si sono aperte nel maggio 2023, eseguendo più round che hanno visto il design “Bolder than Bold” vittorioso dopo 180.000 voti da sostenitori di tutto il mondo. La livrea arancione su blu ha onorato l’eredità di Gulf negli sport motoristici e ha apportato una nuova svolta per rappresentare un’era moderna per i due marchi. La campagna ha trionfato ai Race Media Awards dopo aver impressionato una giuria di esperti provenienti da tutto il settore: la marketing strategist del Team GB Claudia Mestre, il CDO di Spotify Entertainment per l’area EMEA Mags Zielinska-Banks e il reporter di Sky Sports F1 Ted Kravitz.

“Siamo orgogliosi di vedere la partnership tra Gulf e Williams Racing premiata come marchio dell’anno ai Race Media Awards – ha detto James Bower, Direttore Commerciale della Williams. Il progetto non solo ha messo in mostra questi due marchi iconici in tre mercati chiave, ma ha anche coinvolto un pubblico globale attraverso attivazioni digitali e sociali. Non vediamo l’ora di continuare questa collaborazione proficua con Gulf in futuro”.

“Siamo lieti che la nostra campagna di partnership sia stata riconosciuta dai Race Media Awards – ha dichiarato Sacha Davis, vicepresidente marketing di Gulf Oil International. Sosteniamo la ricca eredità di Gulf nel motorsport, ponendo i nostri fan al centro del nostro lavoro. Senza il loro supporto tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie alla Williams, è stato fantastico essere con loro in questo viaggio nell’ultimo anno e siamo orientati già per il prossimo futuro”.