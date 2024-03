La Williams vuole cancellare l’inizio disastroso in Bahrain, con Albon e Sargeant ben lontani dalla zona punti. La FW46 ha dimostrato di avere qualche problema nel deserto di Manama, e a Grove sperano che la monoposto si comporti in maniera differente su un tracciato con le caratteristiche completamente opposte ma uniche di Jeddah. Il team principal Vowles nelle scorse settimane ha fatto capire come la squadra si stia concentrando per il prossimo cambio regolamentare del 2026, ma è anche vero che davanti a sé ci sono ben due stagioni da affrontare, per cui sarà meglio progredire e cercare di fare bene contro gli avversari, che seppur ostici, non sono poi così irraggiungibili visti i distacchi molto ristretti nella seconda metà del gruppone.

“Dopo la gara deludente del Bahrain è tempo di concentrarci su questo weekend – ha detto Albon. Jeddah è una pista divertente e incentrata sulla fiducia con la sua natura veloce e scorrevole. Sarà interessante andare su un tracciato diverso così da vedere come si comporterà la FW46, speriamo di poter prendere gli insegnamenti dell’ultima gara così da metterli in pratica per questo fine settimana nella lotta al centro del gruppo”.

“Tra Bahrain e Arabia Saudita abbiamo utilizzato il tempo a disposizione per capire e affrontare i problemi riscontrati nello scorso weekend – ha dichiarato Sargeant. Nonostante i problemi, ci sono aspetti positivi da tenere in considerazione per Jeddah. Dalla mia esperienza, posso dire che questo circuito sia il più veloce del calendario, con molteplici curve e poco spazio per gli errori. La lotta al centro gruppo è sembrata serrata nella prima gara con pochissimi margini tra le varie squadre. Abbiamo una grande opportunità per riprenderci subito e ottenere un risultato positivo”.