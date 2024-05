Mercedes | Russell in terza fila a Monaco: “Stiamo continuando a migliorare”

George Russell può essere soddisfatto del quinto posto nelle qualifiche di Monaco. Il pilota della Mercedes ha sfiorato anche la seconda fila, lontana soli pochi millesimi. Sulla W15 sono stati applicati dei nuovi pezzi a Monte Carlo, un po’ come era accaduto l’anno scorso in forma decisamente maggiore, quando la monoposto venne quasi del tutto ribaltata. L’inglese è più che soddisfatto del comportamento della monoposto, ma c’è un pizzico di delusione per non essere riuscito a guadagnare qualche posizione in più.

“E’ stato un buon risultato quello di oggi – ha dichiarato Russell. Mancano solo due centesimi al terzo posto, quindi è frustrante quando i distacchi sono così ristretti, ma la cosa principale è che stiamo facendo progressi. La squadra ha lavorato duramente per portare qui le nuove parti e prima del previsto, e questo è stato molto apprezzato perché la macchina si è comportata alla grande. Nel primo settore sembravamo molto forti, e un giro qui è davvero una scarica di adrenalina pazzesca. Nel complesso, sono felice perché avrei potuto essere terzo ma soprattutto stiamo migliorando, e spero che sia un punto di svolta della nostra stagione, dato che la nostra macchina non è mai stata fortissima a Monaco. La gara è stata piuttosto caotica negli ultimi due anni, non so che tempo farà domani ma immagino che un po’ di pioggia sarebbe più che gradita per ravvivare le cose”.