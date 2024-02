F1 | GP Las Vegas, la Contea locale contro l’organizzazione della gara

F1 GP Las Vegas – Nonostante la buona riuscita dell’evento, tra le mura della Formula 1 continua a tenere banco l’argomento Las Vegas, appuntamento mondiale entrato in calendario la scorsa stagione e ampiamente discusso tra tifosi e addetti ai lavori.

Secondo Tick Segerblom, commissario di giurisdizione della contea di Clark che ospita la famosa città, quest’ultima non avrebbe firmato alcun contratto per l’organizzazione del GP, aspetto che ovviamente dovrà essere analizzato e compreso in vista dei prossimi anni. Come tutte le parti in causa, anche la Contea di Clark pretende la propria parte in termini di guadagni e questo potrebbe creare un bel grattacapo soprattutto a Formula One Group, la quale – ricordiamo – organizza in prima persona il round mondiale in Nevada.

GP Las Vegas, piccoli intoppi dal punto di vista burocratico

“Da quanto ne so non abbiamo mai firmato un contratto. Tutti continuano a dire che abbiamo tre anni, ma ci siamo mai impegnato per tre anni. Bisogna discutere il coinvolgimento della Contea di Clark nelle future gare di Formula 1. Siamo molto seri nel guardare indietro, anche perchè significa rivalutare cosa è successo e capire dei modi per aggiustare il sistema. Oppure, addirittura, cambiarlo radicalmente. In molti aspetti è stata una grande manifestazione per noi, ma in altri abbiamo pagato un prezzo carissimo, imparando a nostre spese”.