F1 | Ferrari, Leclerc: “Al momento non siamo i favoriti su nessun tipo di circuito”

Montecarlo e poi il buio. Sembra infatti essersi spenta la luce per la Ferrari dopo il successo casalingo ottenuto da Charles Leclerc nel Principato, con la scuderia del Cavallino che nelle gare successive ha perso quella brillantezza e quella competitività che aveva positivamente accompagnato la SF-24 nella primissima parte di stagione.

Difficoltà tecniche, dovute anche agli aggiornamenti che non hanno dato i risultati sperati, che hanno portato la squadra di Maranello a perdere posizioni nella gerarchia della pista venendo anche superata in classifica costruttori dalla McLaren dopo l’ultima gara disputata all’Hungaroring.

Proprio Leclerc, ad oggi ultimo vincitore con la SF-24, ha sottolineato come con l’attuale monoposto la Ferrari non possa essere considerata la favorita per la vittoria in nessuna delle prossime piste.

“Se rimaniamo con questa macchina non credo – ha dichiarato Leclerc, citato da RacingNews365 – Monaco è una pista molto, molto specifica, su cui siamo stati molto competitivi ma questo non significa che saremo veloci altrove durante la stagione”.

Il monegasco, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Quindi no, non credo che sulla carta siamo favoriti da nessuna parte”.