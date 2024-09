Ferrari | GP Baku, Sainz: “Pochissima aderenza, eravamo cinque secondi più lenti del 2023”

Quarto posto per Carlos Sainz al termine delle libere di Baku. Il pilota della Ferrari ha chiuso a poco più di quattro decimi da Leclerc, primo a fine sessione. Lo spagnolo non ha certamente avuto gli stessi problemi del compagno di squadra, il quale ha perso tanti giri tra l’incidente di questa mattina e il problema allo sterzo del pomeriggio. Ci sono ancora i classici miglioramenti da apportare nel corso della notte, anche perché trovare il feeling con la SF-24 non è stato facile visti i problemi di aderenza accusati comunque da tutti in questo venerdì azero, e la confidenza è arrivata soltanto continuando a girare il più possibile.

“Quello odierno è stato il solito venerdì di Baku, particolarmente impegnativo – ha ammesso Sainz. Siamo partiti con pochissima aderenza e nel corso della giornata la pista si è evoluta continuamente. Eravamo quasi 4-5 secondi più lenti rispetto all’anno scorso, e non è stato facile trovare il giusto feeling con la macchina. Se non altro siamo riusciti a fare progressi dalla prima alla seconda sessione e sono fiducioso che, continuando a lavorare così, potremo avere una buona qualifica domani”.

5/5 - (1 vote)