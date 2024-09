F1 | Leclerc svetta nel venerdì di Baku: gli highlights delle libere in Azerbaijan [VIDEO]

F1 GP Azerbaijan – Vi riportiamo gli highlights della sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Azerbaijan, 17° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

Al termine delle prime due sessioni di lavoro a Baku, Charles Leclerc e la Ferrari sono riusciti a issarsi al comando della classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Sergio Perez, Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Un inizio incoraggiante, nonostante il contatto con le barriere avvenuto durante le prime libere di questa mattina.

Oscar Piastri ha fatto registrare il quinto tempo, seguito da Max Verstappen, Lance Stroll e Nico Hulkenberg. A completare la top ten, troviamo George Russell e Oliver Bearman, protagonista di un ottimo venerdì con la Haas. L’appuntamento è fissato per le 11:00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la terza sessione di libere a Baku.