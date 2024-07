Ferrari | Giornata grigia per Sainz e Leclerc a Silverstone

Ferrari GP Silverstone F1 – Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna si sono rivelate più in salita del previsto per la Scuderia Ferrari HP. Carlos Sainz scatterà settimo dalla quarta fila, mentre Charles Leclerc è stato il primo dei piloti esclusi in Q2 con l’undicesimo tempo. La sessione è stata caotica e complicata dal fatto di essere iniziata con la pista umida e in continua evoluzione dal momento che la pioggia è cessata a fine Q1.

Ferrari, evoluzione e beffa

A inizio qualifica le condizioni della pista hanno costretto tutti i piloti a uscire dai box con gomme Intermedie ma dopo il primo tentativo è risultato chiaro che l’asfalto si stava asciugando. Tutti i piloti hanno quindi montato pneumatici Soft e iniziato a girare per approfittare dell’evoluzione del tracciato.

Sia Carlos che Charles hanno superato il turno, e si sono preparati per il Q2. I due sono andati in pista con due treni di gomme Soft: Carlos ha fatto segnare 1’26”842, valido per accedere al Q3, mentre Charles non è andato oltre a un 1’27”097 – anche a causa di un errore in curva 13 – che è risultato solo l’undicesimo tempo, escludendolo dalla fase decisiva. In Q3 Carlos ha avuto a disposizione due treni di gomme Soft nuove.

Al primo tentativo ha ottenuto 1’26”509, settimo tempo che lo spagnolo non è stato in grado di migliorare con il secondo set. Nei minuti finali, infatti, lo spagnolo non ha potuto scaldare a dovere le gomme a causa del traffico, lento in uscita dai box, che lo ha costretto a spingere per non prendere bandiera a scacchi e a lottare per la posizione in pista con Oscar Piastri e Fernando Alonso. Nessuno dei piloti alle sue spalle è comunque stato in grado di migliorarsi e così Carlos è rimasto settimo in classifica.

Verso la gara

La gara di domani, con partenza prevista alle 15 locali (16 CEST), si presenta certamente in salita ma anche aperta, visto che il meteo è ancora incerto e le due SF-24 sono fuori posizione sulla griglia di partenza. Occorrerà una buona strategia e mettere insieme la gara a livello di esecuzione meglio di come è stato fatto oggi in qualifica per raccogliere un bottino di punti dignitoso.