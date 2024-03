F1 | Red Bull, Perez: “Abbiamo fatto progressi rispetto al Bahrain”

Sergio Perez ha iniziato come meglio non poteva il 2024. Dopo le difficoltà riscontrate nella seconda metà della scorsa stagione, che avevano anche fatto pensare ad un eventuale allontanamento del messicano dalla scuderia di Milton Keynes, il messicano ha conquistato per la seconda gara consecutiva la piazza d’onore. Anche a Jeddah, dove questo pomeriggio è andato in scena il Gran Premio dell’Arabia Saudita, Checo ha ottenuto la P2 alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen.

Una gara che non ha riservato particolari spunti a Perez, tranne che nelle primissime curve con la Ferrari di Charles Leclerc e successivamente con la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris.

“Rispetto al Bahrain abbiamo fatto dei progressi, è stato un peccato essere esclusi dalla prima fila in qualifica – ha dichiarato Perez al termine della gara – Siamo partiti alla grande, purtroppo Leclerc è riuscito a difendere la posizione e non siamo riusciti a passare. È stata una gara di compromesso a causa della Safety Car, arrivata così presto, abbiamo dovuto fare uno stint molto lungo con le gomme dure. A tratti è stato complicato, specialmente all’inizio, perché le gomme non si riscaldavano e scivolavamo parecchio. C’è stato bisogno di parecchio tempo per superare Hamilton e Lando, ma è stata una grande giornata per il team”.

Il messicano ha poi aggiunto: “Una pista completamente diversa dal Bahrain e siamo rimasti davanti. Dobbiamo mantenere questo slancio per il resto della stagione. Rispetto a Sakhir è un passo in avanti, abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto a ieri. C’è ancora qualcosina da mettere a posto.

Sulla penalità ricevuta per unsafe release nei confronti dell’Aston Martin di Fernando Alonso: “Un peccato, ma alla fine non ci ha danneggiato più di tanto. Senza sarei stato più vicino a Verstappen, tutti stavano uscendo in quel momento ma non ho capito perché hanno penalizzato solo noi”.