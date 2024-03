F1 | Bearman, colpo grosso a Jeddah: zona punti e “Driver of the Day” al debutto

F1 Bearman Driver of the Day – Debutto da “urlo” per Oliver Bearman nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una gara ben gestita con ogni mescola, l’inglese si è guadagnato non solo il settimo posto sotto la bandiera a scacchi, ma anche il premio di “Driver of the Day” di giornata. Un risultato assolutamente meritato, considerando i pochi chilometri a bordo della SF-24, che gli ha regalato le luci della serata araba. Bearman, ricordiamo, si è piazzato alle spalle di George Russell, mentre è riuscito a tenersi alle spalle Lando Norris e Lewis Hamilton, entrambi con gomma nuova soft montata sul finale della corsa.

Chiusa questa splendida parentesi, il talento della FDA tornerà a gareggiare per la Prema in Formula 1, mentre in Australia – round in programma tra due settimane – tornerà al volante della Rossa Carlos Sainz, operato ieri di appendice e costretto al forfait a Jeddah.