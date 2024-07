F1 | Zhou pressa Sainz: “Non è difficile prendere una decisione per il 2025”

F1 Zhou Sainz – Cominciano a scaldarsi gli animi dei piloti “bloccati” dalle indecisioni di Carlos Sainz per il 2025. Intercettato dalla stampa nel giovedì di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, Guanyu Zhou non ha nascosto le proprie perplessità sui continui rinvii del pilota spagnolo, evidenziando come questi stop stiano bloccando tutte le porte di accesso alla griglia per il 2025.

Mercato 2025, diverse squadre in attesa

Finché l’attuale portacolori della Ferrari non prenderà una decisione sul proprio futuro, alcune delle compagine in griglia (Audi/Sauber, Williams e Alpine) non attueranno alcuna scelta sulle line-up, provocando di fatto uno stop definito da diversi “fastidioso e non comprensibile”. Sainz, ricordiamo, con l’arrivo di Flavio Briatore sembra essersi avvicinato e non poco alla Alpine, soprattutto in vista di una possibile partnership tra il marchio francese e la Mercedes per il 2026. Una soluzione che consentirebbe al cinese di valutare con attenzione la strada che porta Williams, squadra alla ricerca di un pilota da affiancare al già confermato Alexander Albon.

Zhou e le incertezze di Sainz

“Questa attesa, onestamente, è difficile da capire. Non è così complicato prendere una decisione. Non si tratta di una scelta che riguarda una squadra in lotta per il mondiale, bensì di un team che potrà battagliare per le posizioni centrali dello schieramento. Non so a cosa stia pensando, ma tutto ciò sta bloccando il mercato”.