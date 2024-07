Formula 1 | Piastri, obiettivo vittoria a Silverstone

Formula 1 Piastri GP Silverstone – Oscar Piastri crede nell’obiettivo vittoria nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intercettato dalla stampa nel media-day del giovedì, l’australiano non ha nascosto le proprie aspettative per il week-end di gara che scatterà questo pomeriggio nel Regno Unito, evidenziando come la compagine di casa, ad oggi, abbia tutti gli “ingredienti” per giocarsela al vertice con la Red Bull. Una posizione importante che dovrà spingerlo a dare il massimo in un fine settimana importante per il prosieguo di questa annata.

Piastri insegue la vittoria a Silverstone

“Credo di essere in lizza per la vittoria, anche perchè negli ultimi tre mesi abbiamo avuto una vettura davvero competitiva. Ci sono state molte opportunità. Non c’è mai stata un’occasione chiara, ma siamo in lotta ormai da diverso tempo. Tutto ciò ovviamente cambia la mentalità con cui applichiamo ai fine settimana. In questa prima parte di stagione abbiamo affrontato tante piste, tutte con caratteristiche diverse, e in generale ritengo che siamo tornati a battagliare per le posizioni che contano. Lottiamo finalmente per il successo. Ovviamente si cerca di fare una buona prestazione ogni fine settimana, ma forse la squadra vuole fare un weekend migliore. Vincere a Silverstone sarebbe bello per il team, ma per me non c’è alcuna pressione aggiuntiva”.