Formula 1News F1

F1 GP Olanda | Alonso mette in guardia i rivali: “Possiamo sfidare Mercedes, Red Bull e Ferrari”

Seconda posizione nelle libere del venerdì per il due volte campione del mondo spagnolo

di Peppe Marino29 Agosto, 2025
F1 GP Olanda | Alonso mette in guardia i rivali: “Possiamo sfidare Mercedes, Red Bull e Ferrari”

Il venerdì del Gran Premio d’Olanda ha restituito segnali più che incoraggianti per Fernando Alonso e l’Aston Martin. Lo spagnolo ha firmato il secondo miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, il suo primo piazzamento stagionale in una posizione di rilievo in un turno di libere a soli 87 millesimi da Norris. Una prestazione che rafforza le sensazioni positive già emerse in Ungheria, dove il due volte campione del mondo aveva chiuso quinto in gara. Un risultato che si traduce in fiducia, anche se lo stesso Alonso ha invitato alla cautela, riconoscendo la solidità della concorrenza.

“Sono un po’ più ottimista rispetto ad altri venerdì che abbiamo disputato – ha spiegato Fernando. L’Ungheria è stata una gara forte per noi, e ora a Zandvoort stiamo ancora mostrando un buon ritmo nelle prove. Sappiamo che si tratta solo di libere, ma è positivo vedere i nostri tempi lì”.

Il pilota spagnolo ha poi chiarito le ambizioni del team: “Non credo che sia alla nostra portata lottare con le McLaren, ma forse Mercedes, Ferrari e Red Bull non sono troppo lontane. Cercheremo di restare in lizza. Dobbiamo assicurarci che ciò che sviluppiamo in fabbrica si traduca in insegnamenti in pista. Negli ultimi due mesi tutto ha funzionato come previsto, e questo ci dà fiducia in vista del prossimo anno”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Olanda

Venerdi 29 agosto

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Sabato 30 agosto

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 31 agosto

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.259 Km | 72 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223