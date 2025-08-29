F1 GP Olanda | Alonso mette in guardia i rivali: “Possiamo sfidare Mercedes, Red Bull e Ferrari”

Il venerdì del Gran Premio d’Olanda ha restituito segnali più che incoraggianti per Fernando Alonso e l’Aston Martin. Lo spagnolo ha firmato il secondo miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, il suo primo piazzamento stagionale in una posizione di rilievo in un turno di libere a soli 87 millesimi da Norris. Una prestazione che rafforza le sensazioni positive già emerse in Ungheria, dove il due volte campione del mondo aveva chiuso quinto in gara. Un risultato che si traduce in fiducia, anche se lo stesso Alonso ha invitato alla cautela, riconoscendo la solidità della concorrenza.

“Sono un po’ più ottimista rispetto ad altri venerdì che abbiamo disputato – ha spiegato Fernando. L’Ungheria è stata una gara forte per noi, e ora a Zandvoort stiamo ancora mostrando un buon ritmo nelle prove. Sappiamo che si tratta solo di libere, ma è positivo vedere i nostri tempi lì”.

Il pilota spagnolo ha poi chiarito le ambizioni del team: “Non credo che sia alla nostra portata lottare con le McLaren, ma forse Mercedes, Ferrari e Red Bull non sono troppo lontane. Cercheremo di restare in lizza. Dobbiamo assicurarci che ciò che sviluppiamo in fabbrica si traduca in insegnamenti in pista. Negli ultimi due mesi tutto ha funzionato come previsto, e questo ci dà fiducia in vista del prossimo anno”.