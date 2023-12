F1 | La Alpine sta aggiornando le proprie strutture

La Alpine, una delle grandi deluse della stagione 2023, passata dal quarto posto Costruttori del 2022 al sesto di quest’anno, sta lavorando per risalire. E se i punti deboli sono il motore e l’aerodinamica la scuderia anglo-francese sta affrontando una ristrutturazione ancora più profonda.

Il team principal ad interim Bruno Famin ha spiegato come siano in corso lavori di aggiornamento di entrambi gli stabilimenti del team, sia quello di Enstone, dove nascono il telaio e l’aerodinamica, dove quindi viene storicamente progettata la monoposto, sia quella di Viry-Chatillon che si occupa della produzione della power unit francese.

“Il lavoro sulle infrastrutture della scuderia per me è cruciale – le parole di Famin a RacingNews365.com -. Per risalire contano cultura sportiva e il giusto approccio mentale, ma un lavoro di aggiornamento delle nostre strutture era doveroso ed è in corso sia a Enstone che, in fase già più avanzata, a Viry. Proprio lì, dove produciamo i nostri motori, abbiamo un edificio nuovo di zecca, e adesso stiamo completando l’ammodernamento della factory con gli ultimi banchi prova”.

