F1 | Williams: Mick Schumacher potrebbe sostituire Sargeant già da Monza

Durante il weekend a Zandvoort, il team principal della scuderia di Grove non ha nascosto il disappunto dopo l’errore di Logan Sargeant durante il terzo turno di prove libere che ha causato un incidente con ingenti danni per il team. Da qui, l’ipotesi che il pilota americano potrebbe essere licenziato in anticipo dalla Williams, addirittura già dal Gran Premio di Monza, in programma questo weekend. Alcune voci di paddock hanno dichiarato che Vowles ha incontrato Christian Horner a Zandvoort lo scorso fine settimana, in quanto è ventilata la prospettiva di avere Liam Lawson al posto di Sargeant. Se da un lato c’è interesse da entrambe le parti, dall’altro

Mentre c’è interesse da entrambe le parti a far sì che ciò accada, le discussioni si sono arenate con l’insistenza di Horner sul fatto che Lawson deve essere disponibile nel caso in cui la Red Bull avesse bisogno di lui (magari per sostituire Perez, ndr).

Proprio per questo, l’ipotesi Mick Schumacher si è fatta più concreta. Il tedesco è attualmente pilota di riserva della Mercedes ed è inoltre occupato in Alpine nel Campionato del Mondo Endurance.

Schumacher era in lizza per il sedile Alpine lasciato libero da Esteban Ocon alla fine della stagione, ma lo ha perso a favore di Jack Doohan. Per un certo periodo, si è parlato anche della potenziale sostituzione di Lewis Hamilton alla Mercedes, anche se ora è certo è stato promosso Kimi Antonelli.

Oltre a Lawson, Schumacher rimane il pilota con più possibilità per sostituire Sargeant in questa stagione e dalla sua ha anche il benestare di Wolff. Sta di fatto che per la decisione sarà questione di ore dal momento che tra pochi giorni si disputerà il Gran Premio di Monza.

