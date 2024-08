F1 | Ferrari, Vasseur sulla sfida iridata: “Abbiamo il potenziale per lottare quest’anno e anche nel 2025”

Malgrado le problematiche riscontrate dalla Ferrari nelle gare estive, Frederic Vasseur guarda con ottimismo al presente e anche al futuro. Il team principal della Ferrari crede infatti che la squadra del Cavallino possa essere della partita, per quel che riguarda la battaglia nel Mondiale, sia nell’attuale che nella prossima stagione che si annuncia in continuità con quella 2024 in vista del cambio regolamentare che avverrà tra due anni.

Una sana d’ottimismo, quella esternate dal manager francese, nei confronti di una realtà – come la Ferrari attuale – che non vince una gara dallo scorso maggio. L’ultimo a portare Maranello sul gradino più alto del podio è stato Charles Leclerc nell’appuntamento casalingo di Montecarlo.

“Credo che già quest’anno siamo in lotta – ha dichiarato Vasseur, intervistato dal Corriere della Sera – Abbiamo vinto, quindi il potenziale c’è nonostante alcuni errori. E comunque lo sviluppo della Ferrari 2025 procede bene e l’anno prossimo sarà anche “peggio” di questo”.

Vasseur poi, spiegando l’utilizzo dell’avverbio “peggio”, ha aggiunto: “Ancora più tirato. Tutti smetteranno da subito di aggiornare per concentrarsi sul progetto 2026, completamente diverso. Già a inizio stagione conosceremo i veri valori”.

Sulla possibilità di essere in lotta anche quest’anno per il Costruttori: “Ne abbiamo discusso in estate – ha riferito il manager francese – L’obiettivo è crescere e non perdere altri punti, perché dopo arriveranno gare sulla carta migliori per noi”.