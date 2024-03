F1 | Williams, Albon e Sargeant fuori dalla top dieci a Jeddah

F1 Williams GP Arabia Saudita – Prosegue il momento “no” della Williams. Anche a Jeddah, dopo l’appuntamento mondiale sul tracciato del Sakhir, Alexander Albon e Logan Sargeant non sono riusciti a portare le rispettive FW46 all’interno della zona punti, chiudendo di fatto il fine settimana con un nulla di fatto. Una condizione non accettabile che dovrà spingere la compagine inglese ad estrarre più potenziale dalla vettura già a partire dal prossimi appuntamenti in calendario. Albon, ricordiamo, ha chiuso in Arabia Saudita con l’11° posto, mentre Sargeant non ha fatto meglio della 15° piazza.

Albon manca di poco la zona punti

“E’ frustrante non aver lottato per la zona punti qui a Jeddah. Haas ha fatto un ottimo lavoro con la strategia, utilizzando Kevin come blocco davanti il gruppo, e alla fine hanno meritato di ottenere l’ultimo piazzamento in top dieci. Purtroppo non avevamo la velocità necessaria per battagliare e inoltre, a causa di un anno all’ala anteriore, non siamo riusciti a farci strada attraverso il gruppo. La nostra auto possedeva un potenziale migliore rispetto a quello effettivamente mostrato, ma fa parte del gioco. Proveremo a migliorare in vista dell’Australia”.

Sargeant, prestazione incostante a Jeddah

“È stata una gara decente, soprattutto nei primi 35 giri. Tuttavia non avevamo il ritmo necessario per le ultime 15 tornate. Stavo iniziando ad esplorare il potenziale verso la fine della gara, ma alla fine era troppo tardi.. Se avessi realizzato il potenziale prima, probabilmente avrei potuto lottare per la top dieci. O comunque ottenere un risultato migliore. Esaminerò il tutto e proverò a migliorare in vista della prossima gara. Sono fiducioso che possiamo sbloccare più potenziale per l’Australia”.