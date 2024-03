F1 | A Jeddah colloquio tra l’entourage di Sainz e Mercedes

Quello di Jeddah è stato un weekend vissuto ai box per Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti è stato costretto a sottoporsi ad un intervento per la rimozione dell’appendicite, costringendolo a saltare l’appuntamento dell’Arabia Saudita. Sainz è stato sostituito (egregiamente) dal giovane inglese Oliver Bearman, con il pilota della FDA che ha centrato i suoi primi punti in carriera all’esordio in gara.

La trasferta araba è servita all’entourage dell’attuale alfiere della Ferrari per tessere nuove relazioni di mercato in vista del prossimo futuro. Ricordiamo infatti che Sainz a fine 2024 lascerà la Ferrari, con la scuderia del Cavallino che ha deciso di non rinnovare il contratto a Carlos per puntare dal 2025 sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Come documentato dalle telecamere di Dazn Spagna, Carlos Sainz senior e Carlos Oñoro (manager del pilota Ferrari) sono stati pizzicati fuori dall’hospitaly Mercedes in compagnia di Toto Wolff. Gatta ci cova? Non resta che attendere per scoprire chi sarà il prescelto per raccogliere l’eredità di Hamilton in casa della Stella. Lo stesso Wolff, a precisa domanda sul prossimo compagno di squadra di George Russell, ha ammesso che la scelta non verrà ufficializzata in tempi rapidi.

