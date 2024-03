Formula 1 | Bearman, la prestazione a Jeddah un biglietto da visita per il futuro [VIDEO]

Formula 1 Bearman – A Paddock Live, Marc Genè ha analizzato nel dettaglio la prestazione di Oliver Bearman nell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come l’inglese sia riuscito a gestire alla perfezione una situazione difficile, nonostante la poca esperienza non solo nel Circus, ma anche a bordo della SF-24.

Il portacolori della Prema in Formula 2, chiamato di fretta e furia il sabato mattina per il forfait improvviso di Carlos Sainz – operato d’urgenza per un problema all’appendice – si è rivelato un pilota veloce, concreto e poco incline all’errore. Un talento a 360° che, in base alle evoluzioni di mercato per il 2025, potrebbe essersi guadagnato una chance importante per il prossimo anno.

Bearman, ricordiamo, fa parte dell’Universo Ferrari ed ha già debuttato lo scorso anno con la Haas nelle prime libere del Messico. Un’occasione che potrebbe rivelarsi un “gustoso” antipasto del prossimo futuro.