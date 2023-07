F1 | Williams, a Silverstone una livrea speciale per festeggiare gli 800 GP

F1 GP Silverstone Williams – Dopo i buoni riscontri dell’Austria, anche se non concretizzati in punti, Alexander Albon e Logan Sargeant puntano a confermarsi nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. I due portacolori della Williams, con una livrea speciale per festeggiare il traguardo delle 800 gare, cercheranno di muovere le classifiche e di garantirsi punti importanti per il proseguo di questa stagione.

“Silverstone è per certi versi una gara di casa anche per me”, ha affermato il pilota thailandese. “Adoro questo circuito ed è uno dei migliori dell’anno. Una corsa speciale insomma. Festeggiamo il nostro 800° GP e sarà bello sfoggiare la livrea modificata. In termini di ritmo saremo più o meno sempre allo stesso punto. Forse non saremo competitivi come in Canada o in Austria, ma comunque pronti a sfruttare le opportunità che avremo tra le mani”.

Introducing our adapted livery to celebrate 800 Grands Prix 💙#WeAreWilliams pic.twitter.com/l7p2ItL9q3 — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 5, 2023

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Non vedo l’ora di tornare su uno dei miei circuiti preferiti questo fine settimana. Silverstone mi è sempre piaciuta e adoro tutte le sezioni ad alta velocità del tracciato. Speriamo di riuscire a far funzionare bene la macchina e di fare un buon weekend”.