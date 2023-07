F1 | Aston Martin, a Silverstone la prova del “nove” dopo le difficoltà dell’Austria

Formula 1 GP Silverstone Aston Martin – Aston Martin a caccia di risposte nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il parziale passaggio a vuoto di Spielberg, Fernando Alonso e Lance Stroll vogliono tornare a battagliare per le posizioni di vertice sul tracciato di casa a Silverstone, garantendo punti importanti alla squadra nella battaglia con Mercedes e Ferrari per il secondo posto nel mondiale Costruttori.

“Siamo reduci dall’Austria dove abbiamo ottenuto ottimi punti come squadra in un weekend impegnativo, caratterizzato da condizioni meteorologiche miste e dal formato Sprint”, ha rivelato il campione iberico. “Ora ci concentriamo sulla nostra gara di casa a Silverstone. È sempre bello correre su questo circuito storico. Questa settimana ho visitato il nuovo Technology Campus e ogni volta che vengo qui è davvero impressionante e un luogo di lavoro entusiasmante. È un vero segnale di intenti per il futuro del team. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a fare questo fine settimana di fronte ai tifosi britannici”

Qui invece le impressioni di Stroll: “Siamo molto fortunati ad avere Silverstone come gara di casa del team. È un circuito incredibile che entusiasma tutti i piloti. È anche una pista davvero veloce, con gran parte del giro da percorrere a tutto gas. La sequenza Maggots, Becketts, Chapel è una delle migliori del calendario e affrontarla con la vettura di quest’anno sarà qualcosa di speciale. L’obiettivo di questo fine settimana deve essere quello di mantenere lo slancio dell’Austria per riconquistare il secondo posto nel Campionato Costruttori; so che la squadra continuerà a spingere al massimo e correre davanti al pubblico di casa sarà uno stimolo extra”.