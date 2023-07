Formula 1 | Ferrari, la locandina per il GP di Silverstone

Formula 1 Ferrari GP Silverstone – Vi riportiamo la locandina firmata da Ferrari per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. La vignetta, come sempre pubblicata sui social della scuderia, è stata firmata da Claudia Ianniciello.

Claudia SG Ianniciello è un’illustratrice italiana, la scheda

Si laurea alla triennale del corso di Architettura di Roma3 e nel frattempo segue il corso d’illustrazione triennale alla Scuola Comics di Roma, terminato nel 2009. Nello stesso anno frequenta il master di Colorazione Digitale.

ROUND 11/23 | #BritishGP 🇬🇧 Back on familiar hunting grounds 😤 we're off to Silverstone! Keep up to date with all the latest from Silverstone on the @ScuderiaFerrari channels and the #SFApp! Cover art by Claudia Ianniciello ➡️ https://t.co/y596WW8t8a pic.twitter.com/yX7jSxdAnf — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 5, 2023

Comincia a lavorare subito come colorista per il mercato americano, per case editrici come IDW Publishing e Image Comics, su titoli come Angel, Star Trek e Teenage Mutant Ninja Turtles. Nel frattempo, continua a disegnare, producendo illustrazioni per privati, enti pubblici e editori minori, quali Editions Ricordi, Polizia di Stato, Ares Film, ALIA, KOF, Ballistic e Truckers Studio. Attualmente lavora come illustratrice freelance copertinista, per la Titan Comics, A Wave Blue World, Zenescope, Valiant Entertainment, Astorina e Panini Comics.