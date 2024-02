F1 | Vowles protegge il nome Williams dagli sponsor

F1 Williams Vowles – In una chiacchierata concessa alle colonne di Auto Hebdo, James Vowles ha escluso la cessione del nome della Williams ad uno sponsor esterno come accaduto quest’anno a Racing Bulls (Visa Cash App) e Sauber (Stake-Kick), precisando come l’intero management del sodalizio inglese intenda salvaguardare l’eredità sportiva lasciata in dote dallo storico patron Frank Williams. Secondo l’attuale Team Principal della squadra britannica, il nome Williams porta con se un significato enorme e non fa altro che incrementare la responsabilità sulle spalle di ogni singolo membro che lavora in pista e a Grove. Qualcosa che va salvaguardato per il futuro.

La Williams FW46 si da attendere

Williams, ricordiamo, ha svelato la nuova livrea per la stagione 2024 lo scorso 5 febbraio, ma non ha ancora mostrato le immagini della vettura che affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1 con alla guida Alexander Albon, al centro di diverse voci di mercato nelle ultime settimane, e Logan Sargeant. La FW46, con ogni probabilità, sarà rivelata tra pochi giorni quando scenderà in pista a Silverstone per la prima sessione di filming-day della stagione.

Vowles protegge la storia della Williams

“Williams è uno dei marchi più importanti nella storia dell’automobilismo internazionale e del Regno Unito. Non ho alcuna intenzione di cambiarlo, non più di quanto lo faccia Dorilton. Ha un significato enorme e racchiude in sé il DNA di questa squadra. Non vogliamo abbondare l’eredità che ci ha lasciato in dote Frank Williams”.