Formula 1 | Ferrari, le nuove tute di Leclerc e Sainz anticipano la livrea della SF-24 [FOTO]

Formula 1 Ferrari SF-24 – In attesa della presentazione ufficiale del prossimo 13 febbraio (qui tutte le informazioni in merito), Ferrari ha anticipato le tute che Carlos Sainz e Charles Leclerc utilizzeranno a partire dai test pre-season in Bahrain, confermando di fatto le voci sui cambiamenti alla livrea circolate nelle scorse settimane.

Al contrario dello scorso anno, infatti, la vettura dovrebbe presentare meno nero/carbonio a favore del bianco, utilizzato fino al 2017 grazie alla collaborazione con Santander, e del giallo. Un binomio affasciante che riprenderà la combinazione cromatica presente sulla 499P in grado di conquistare lo scordo anno la 24h di Le Mans con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. Da notare che per la Rossa non si tratterà di una novità assoluta, visto che qualcosa di simile è stato utilizzato nell’ultimo GP d’Italia andato in scena a Monza.

Ferrari, ricordiamo, prima di volare in Bahrain per l’unica tre giorni di test pre-season (21-23 febbraio) affronterà una sessione di filming-day a Fiorano. Una giornata di attività che servirà non solo ai tecnici, ma anche ai piloti, pronti definitivamente a gettarsi in un’annata importante dopo i tanti alti e bassi degli ultimi anni.