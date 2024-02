Formula 1 | Racing Bulls, evento a Las Vegas per festeggiare i nuovi partner e la VCARB 01

Formula 1 Racing Bulls – Le luci scintillanti della Las Vegas Boulevard hanno fatto da sfondo al lancio della stagione 2024 di Visa Cash App RB Formula One Team, un’occasione speciale per svelare la nuova identità del team e dare il benvenuto ai nuovi partner. La grande protagonista della serata è stata la nostra nuova vettura, la VCARB 01, con la sua scintillante livrea blu e bianca che riprende i nuovi colori della squadra.

thumbs up if you like the new livery 👍 pic.twitter.com/k3LTvcw1NP

— Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) February 9, 2024