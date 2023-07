F1 | Vettel: “Spero che la Ferrari torni presto a lottare per le primissime posizioni”

Chi ha indossato la tuta rossa del Cavallino resta per sempre pilota Ferrari, a maggior ragione se è anche tifoso della squadra di Maranello. Sebastian Vettel, che ha corso per la Ferrari tra il 2015 e il 2020, ha discusso dell’attuale situazioni di difficoltà che vede protagonista la Scuderia. Il quattro volte campione del mondo, che nella sua esperienza in Italia non è riuscito a riportare il titolo a Maranello, con il digiuno iridato che quest’anno toccherà 16 anni, si augura che la Ferrari possa tornare a essere competitiva quanto prima per le primissime posizioni anche se la risalita potrebbe non essere rapida.

In Ferrari Sebastian Vettel ha conquistato quattordici vittorie che lo rendono il terzo pilota della storia del Cavallino per numero di successi, alle spalle di Michael Schumacher (72) e di Niki Lauda (15).

“Da tifoso della Ferrari fa male, mi spiace vedere che la squadra non riesce a lottare per le primissime posizioni – ha dichiarato Vettel, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Spero che trovino presto il modo di riuscirci, ma la strada non sarà di quelle facili”.