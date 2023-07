F1 | Vasseur chiarisce le voci su Albon in Ferrari

La Ferrari non è su Alexander Albon. A negare questo scenario di mercato è stato il team principal del Cavallino Frederic Vasseur, con il manager francese che ha chiuso le porte ad un eventuale approdo in Italia del pilota thailandese in forza alla Williams. Vasseur, discutendo di questi rumors di mercato, ha sottolineato come tra lui e l’alfiere della scuderia di Grove non ci sia stato alcun tipo di approccio nonostante l’ottimo rapporto esistente tra i due.

Il nome dell’ex pilota di Red Bull e Toro Rosso è stato accostato in queste settimane alla squadra di Maranello come sostituito di Carlos Sainz.

“Non so da dove sia uscita questa storia – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Motorsport – Ho avuto Albon in passato, siamo amici. Ma… se un giornalista mi chiede se Alexander sta facendo attualmente un buon lavoro, io rispondo di sì. Ma questo non significa che io sia interessato a prenderlo. Alex credo abbia il contratto con la Williams anche per il 2024. Il team sta investendo molto. Quindi non c’è il problema”.

