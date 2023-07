F1 | Alpine, Szafnauer sorpreso dalla competitività McLaren

Tra le note positive delle ultime gare di campionato figura senza ombra di dubbio la McLaren. La scuderia di Woking ha infatti montato importanti aggiornamenti sulle vetture di Lando Norris e Oscar Piastri, permettendo così alla squadra inglese di ottenere due importantissimi piazzamenti nell’appuntamento casalingo di Silverstone (P2 con Norris, P4 con Piastri). La ritrovata (e improvvisa) competitività della McLaren ha spiazzato alcuni competitor, come l’Alpine.

Il team principal della scuderia francese, Otmar Szafnauer, non si aspettava una McLaren così in palla ma al tempo stesso confida nei prossimi step evolutivi programmati sulla A523 per continuare a progredire.

“Nelle ultime due gare sono stati molto competitivi, ed è sorprendente – ha dichiarato Szafnauer, citato da Formula1.com – È una combinazione di fattori, bisognerebbe chiedere a loro, ma penso che ti diranno che è una combinazione di cose. L’anno scorso non eravamo troppo diversi, tranne per il fatto che Aston Martin era completamente dietro questo gruppo. Siamo più vicini a Mercedes e Ferrari, mantenendo il nostro gap dalla Red Bull”.

Szafnauer, discutendo dei prossimi due appuntamenti prima della pausa estiva, dove nel weekend di Spa l’Alpine porterà un importante sviluppo sulla monoposto, ha detto: “I nostri aggiornamenti hanno funzionato quest’anno e ce n’è un altro significativo in arrivo prima della pausa. L’oscillazione della competitività genera questo. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo step. C’è anche un aggiornamento in Ungheria, non così importante, ma ce n’è uno, il fondo, a Spa. Mettendo tutto insieme dovremmo fare bene”.