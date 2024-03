F1 | Vettel: “Ritorno in Formula 1? Non è un mio problema”

Sebastian Vettel ha smentito le recenti indiscrezioni su un suo probabile ritorno in Formula 1. Il quattro volte campione del mondo, giorni fa ha partecipato ad un test con l’hypercar Porsche, ed è fortemente legato alla terza partecipazione del marchio tedesco a Le Mans, il prossimo giugno.

“C’è molto da fare in questo momento -ha dichiarato alla Bild- dentro e fuori dalla pista. Ma la Formula 1 non è un problema per me al momento”.

Parte del motivo per cui Vettel è riluttante a tornare alla competizione è la sua famiglia:

“Sì, a volte capita che uno dei piccoli dica ‘Papà, non farlo, staresti via di nuovo così tanto’. Mi è piaciuto molto anche il tempo che ho passato con i bambini. Forse l’umore cambierà ancora, ma al momento le cose stanno ancora andando molto bene”.