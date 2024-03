F1 | Liberty Media punta alle due ruote: accordo vicino con Dorna

Le voci hanno iniziato a circolare durante il Gran Premio di Portimao della MotoGP che si è disputato la scorsa settimana e ora si fanno più concrete: Liberty Media è pronta ad acquistare Dorna, la società proprietaria della MotoGP per una cifra che si aggira intorno ai 4 miliardi di dollari. Come riportato dal Financial Times, Liberty Media avrebbe avuto la meglio su TKO (il gruppo sportivo e di intrattenimento gestito dal powerbroker di Hollywood, Ari Emanuel) e su Qatar Sports Investments.

Tuttavia, potrebbero esserci dei conflitti di interessi. Come riporta il Financial Times dopo aver parlato con alcuni legali delle parti interessate, ci sarebbero delle indagini in corso onde evitare la violazione delle norme dell’Unione Europea che regolano concorrenza e monopolio. Un caso simile accadde nel 2006 quando CVC Capital Partners che possedeva entrambi i campionati, dovette cedere la MotoGP a Dorna.