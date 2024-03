F1 | Norris difende Sainz: “E’ sciocco sottovalutare Carlos”

Carlos Sainz è ancora alla ricerca di un sedile per il 2025 e al momento, l’unica alternativa per lui sembrerebbe Mercedes. Tuttavia, la sua vittoria nel Gran Premio d’Australia appena due settimane dopo l’intervento chirurgico per appendicite ha messo in risalto le sue abilità e la sua dedizione. Dopo la gara, il team principal della Red Bull, Chris Horner, si è complimentato per quanto fatto dallo spagnolo e quelle parole hanno iniziato a far pensare che per lui forse si apriranno anche le porte della scuderia di Milton Keynes.

Secondo Norris, suo ex compagno di squadra alla McLaren, sarebbe “sciocco” sottovalutare ancora Sainz:

“E’ sciocco sottovalutarlo. La gente sa cosa è in grado di fare, conosce il suo livello di impegno, il suo approccio e la sua dedizione nel voler essere uno dei migliori, esattamente come ha dimostrato oggi e nelle ultime due settimane. Sono sicuro che ci sono molti piloti che probabilmente non si sarebbero impegnati così tanto e non avrebbero dedicato così tanto del loro tempo e dei loro sforzi per cercare di recuperare. Per le persone che sanno di cosa è capace, non si direbbe mai e poi mai che è sottovalutato”.